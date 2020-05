Contra o coronavírus, DF antecipa formatura de 127 médicos

Instituições de ensino superior da capital aderem à portaria do Ministério da Educação para reforçar linha de frente no combate à pandemia

No Distrito Federal, 127 estudantes de medicina conseguiram antecipar a formatura para reforçar as redes pública e particular de saúde na luta contra o novo coronavírus. Ao menos outros 67 universitários também buscam o diploma antecipado.

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, autorizou, por meio de portaria, a formatura fora de hora para os universitários com pelo menos 75% do período de internato cumprido. É a etapa final do curso, onde vivenciam a prática sob supervisão de médicos e professores.

Na segunda-feira (20/04), o Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos (Uniceplac) antecipou o processo de 87 profissionais. Entre eles, está Jéssica de Almeida, 24 anos, que recebeu o diploma em cerimônia virtual.

“A gente fica apreensiva e ansiosa. Mas, a princípio, quero trabalhar na linha de frente contra o coronavírus. Depois de controlarmos a crise, seguirei outros planos”, afirmou

Para Jéssica, o mundo, o Brasil e o DF têm os elementos para vencer a pandemia. “Falta a compreensão da população em geral. É importante seguir as regras de isolamento social e de higiene básicas”, destacou.

Vitor Trindade, 25, formou-se com Jéssica. “É a realização de um sonho. E estamos preparados para ajudar a população da melhor forma possível”, arrematou. Para evitar aglomerações a cerimônia foi virtual e os diplomas tiveram a entrega feita por meio de drive-thru.

Fonte: Metropoles