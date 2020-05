DF SE PREPARA PARA ABRIR COMÉRCIO DIA 03 DE MAIO

GDF tomará a decisão a partir do acompanhamento da curva de crescimento dos casos de infecção pela covid-19

O governador Ibaneis Rocha (MDB) projetou uma data para a reabertura do comércio no Distrito Federal. Segundo Ibaneis, o Executivo local se prepara para reabrir os estabelecimentos no próximo dia 3 de maio.

A decisão, no entanto, será tomada em conjunto com os estudos de equipes do Buriti, que acompanharão a curva de crescimento do novo coronavírus no DF. Ibaneis prevê que a capital deve atingir o ápice de casos de infecção em breve.

O chefe do Executivo local afirma não hesitar em fechar novamente os comércios caso haja necessidade após a reabertura. “Se houver crescimento fora da curva ou registro de casos entre consumidores e trabalhadores, vamos fechar de novo”, assegurou.“A abertura ou não do comércio não depende de mim. Depende dos empresários que precisam entender a importância de evitar contaminação nos estabelecimentos.”

O governador já afirmou em entrevistas que um passo importante para retomar a “vida normal” é aplicar testes em cerca de 10% da população. Assim, para Ibaneis, a Secretaria de Saúde teria o controle dos casos de infecção pela covid-19.

Fonte: BombeirosDF