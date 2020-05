DF tem 861 casos confirmados de coronavírus; 63 estão internados

Do total de pacientes internados, 28 estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Até o momento, são 24 mortos pela Covid-19

DF alcançou 861 casos confirmados do novo coronavírus. Em boletim divulgado às 17h deste domingo (19/04), a Secretaria da Saúde do DF informou que há 47 infectados a mais do que nesse sábado, quando eram 814 pessoas com a Covid-19. O número de mortes se manteve em 24 óbitos.

Do total de casos confirmados, 63 estão hospitalizados, sendo 28 deles em unidades de terapia intensiva (UTI).

A análise da evolução dos casos que já completaram 14 dias desde o início de sintomas aponta que 582 (67%) dos contaminados estão recuperados. O grupo das pessoas de 80 anos é o que apresentou a maior letalidade, seguido do grupo de 70 a 79 anos.

Em relação ao sexo dos casos que evoluíram para óbito, 11 (46%) eram do sexo feminino e 13 (54%) do masculino, e apresentavam alguma comorbidade.

