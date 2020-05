ROBERTO JEFFERSON REVELA GOLPE ARQUITETADO POR MAIA CONTRA PRESIDENTE JAIR BOLSONARO

O ex-deputado Roberto Jefferson, presidente do PTB e autor da denúncia que culminou com o Mensalão, denunciou na noite deste domingo (19), um golpe que está planejado contra o presidente Jair Bolsonaro, sob o comando do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

O grupo de ‘comparsas’ que estaria trabalhando com esse objetivo, segundo a denúncia de Jefferson, seria formado por Maia, Davi Alcolumbre, João Doria, Wilson Witzel, PSDB e DEM, com a cobertura da Rede Globo.

Veja o vídeo:

Jefferson diz que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso deu o caminho para o impeachment. Em entrevista neste domingo (19), FHC teria dito que o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal usurparam a agenda política do presidente da República. Estão realizando um “governo compartilhado” e só não levaram a efeito o impeachment porque não possuem apoio popular. Uma PEC estaria caminhando de maneira acelerada para permitir que Rodrigo Maia possa ser reeleito presidente da Câmara dos Deputados, nessa legislatura. Jefferson diz que existe uma pressão dentro do Congresso com esse objetivo, fato relatado pelos deputados de seu partido, o PTB. Trata-se da PEC 101, proposta em 2003 pelo então deputado Benedito Lira, que beneficiaria ao próprio Maia e a Davi Alcolumbre. Maia já ‘encomendou’ ao presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, o pedido de impeachment, que segundo Jefferson estaria pronto, aguardando o momento adequado, que será sinalizado pelo presidente da Câmara. Maia trocaria o apoio da esquerda pela mudança da Constituição para sua reeleição no cargo, pela admissibilidade do impeachment.

Durante a transmissão da live, Gilmar Mendes, Toffoli, Alcolumbre participavam de uma reunião na casa de Rodrigo Maia, tramando tudo.