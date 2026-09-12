O que é a Black Friday?

A Black Friday é uma tradicional temporada de promoções que ganhou força nos Estados Unidos e posteriormente se espalhou por diversos países, incluindo o Brasil. A data ocorre originalmente na sexta-feira seguinte ao feriado de Ação de Graças norte-americano, mas atualmente muitas empresas ampliam as campanhas para vários dias ou até mesmo para todo o mês.

No Brasil, a Adidas ofertas especiais de Black Friday passou a ganhar destaque principalmente no comércio eletrônico. Com a popularização das compras pela internet, consumidores começaram a acompanhar promoções de grandes varejistas e marketplaces sem precisar sair de casa.

Hoje, as campanhas podem incluir descontos diretos, cupons, cashback, frete grátis, condições especiais de parcelamento e ofertas exclusivas para determinados meios de pagamento. Algumas lojas também criam períodos promocionais anteriores à data principal, conhecidos como esquenta Black Friday.

Entretanto, a quantidade de anúncios pode dificultar a identificação das melhores oportunidades. Por isso, o consumidor precisa avaliar o preço final e não apenas a porcentagem de desconto divulgada.

Quando acontece a Black Friday?

A data da Black Friday varia a cada ano porque está relacionada ao calendário do Dia de Ação de Graças dos Estados Unidos. Tradicionalmente, ela acontece na última sexta-feira de novembro.

No Brasil, entretanto, as promoções podem começar antes da sexta-feira oficial e continuar durante o fim de semana. Algumas empresas estendem as campanhas até a segunda-feira seguinte, período associado à Cyber Monday, que historicamente possui forte relação com o comércio eletrônico.

Por esse motivo, quem pretende aproveitar a Black Friday não deve necessariamente esperar até a meia-noite da sexta-feira. Algumas ofertas podem aparecer dias ou semanas antes, enquanto outras são disponibilizadas durante períodos específicos e podem terminar rapidamente.

Por que acompanhar os preços antes da promoção?

Uma das melhores estratégias para aproveitar a Black Friday é começar a pesquisar com antecedência. O consumidor que conhece o preço médio de determinado produto consegue identificar mais facilmente quando uma oferta realmente representa economia.

Imagine que um produto custe normalmente R$ 1.500 e apareça durante a promoção por R$ 1.100. Nesse caso, existe uma redução significativa. Porém, se o mesmo produto custava R$ 1.200 algumas semanas antes e foi anunciado por R$ 1.100 como uma grande promoção, o desconto real é bem menor.

Criar uma lista de produtos desejados e acompanhar seus preços ao longo das semanas ajuda a evitar decisões impulsivas. Também permite comparar diferentes lojas e escolher a alternativa com melhor custo-benefício.

Como encontrar boas ofertas na Black Friday?

Encontrar uma boa promoção durante a Black Friday não significa simplesmente escolher o maior percentual de desconto. É necessário analisar o preço final, as características do produto, a reputação da loja e as condições de compra.

Uma estratégia eficiente começa pela definição de prioridades. Em vez de navegar sem objetivo por centenas de páginas, o consumidor pode criar uma lista com os produtos que realmente pretende comprar.

Depois, vale acompanhar os preços desses itens em diferentes lojas. Comparar o valor à vista, o preço parcelado, o frete e eventuais benefícios permite calcular quanto será efetivamente pago.

Outro ponto importante é verificar se o produto atende às necessidades do comprador. Uma promoção deixa de ser vantajosa quando o consumidor adquire algo apenas porque está barato e depois não utiliza o item.

Como evitar falsas promoções?

As falsas promoções são uma das principais preocupações durante a Black Friday. Em meio à grande quantidade de anúncios, algumas ofertas podem apresentar descontos pouco expressivos ou utilizar estratégias de comunicação que dificultam a avaliação do preço real.

O primeiro cuidado é desconfiar de descontos exagerados quando não há justificativa clara. Preços muito abaixo daqueles praticados pelo mercado podem representar uma oportunidade, mas também podem indicar problemas com o vendedor, produto, anúncio ou pagamento.

Outra recomendação é comparar o preço em diferentes estabelecimentos. Se praticamente todas as lojas vendem determinado produto por valores semelhantes e apenas uma apresenta um preço extremamente baixo, é importante investigar a oferta antes de finalizar a compra.

Também é fundamental verificar o valor total da operação. Uma loja pode apresentar um produto com preço atrativo, mas cobrar um frete elevado ou oferecer o desconto somente em condições específicas.

Cuidados para comprar pela internet

A segurança deve ser uma prioridade durante a Black Friday, principalmente porque o aumento do volume de compras também pode atrair criminosos interessados em aplicar golpes.

Antes de comprar, confira cuidadosamente o endereço do site. Evite acessar lojas por meio de links recebidos em mensagens suspeitas, anúncios desconhecidos ou e-mails que apresentem erros de escrita e informações inconsistentes.

Também é recomendável pesquisar a reputação da empresa e verificar se existem reclamações recorrentes de consumidores. Informações sobre prazo de entrega, política de troca, atendimento e condições de pagamento também merecem atenção.

Ao realizar o pagamento, confira o nome do beneficiário quando essa informação estiver disponível. Em compras online, desconfie de solicitações incomuns de pagamento ou de vendedores que pressionem o consumidor para concluir a operação rapidamente.

Quais categorias costumam ter promoções?

Durante a Black Friday, praticamente todas as categorias do varejo podem participar das campanhas promocionais. Entretanto, algumas áreas tradicionalmente recebem grande atenção dos consumidores.

Eletrônicos e produtos de informática costumam estar entre os itens mais procurados. Celulares, notebooks, televisores, monitores, acessórios, fones de ouvido e componentes podem aparecer em diferentes faixas de preço.

Eletrodomésticos também ganham destaque. Geladeiras, máquinas de lavar, micro-ondas, aspiradores e pequenos eletrodomésticos podem apresentar condições promocionais.

Moda, calçados, cosméticos, móveis, artigos esportivos e produtos para casa também costumam fazer parte das campanhas. A melhor categoria, entretanto, depende das necessidades e do orçamento de cada consumidor.

Como planejar o orçamento para a Black Friday?

Um orçamento definido previamente ajuda a evitar compras por impulso. Antes da Black Friday, determine quanto pode ser gasto sem comprometer despesas essenciais ou outras obrigações financeiras.

Uma técnica simples é separar os produtos em três grupos: necessidade, oportunidade e desejo. Itens necessários devem ter prioridade. Produtos classificados como oportunidade podem ser comprados caso o desconto seja realmente vantajoso. Já os itens de desejo podem ser avaliados com mais cautela.

Também é importante considerar o valor das parcelas. Uma compra parcelada pode parecer acessível quando analisada apenas pelo valor mensal, mas o consumidor deve observar o custo total e a quantidade de parcelas assumidas.

Outro cuidado é evitar acumular várias pequenas compras. Diversos descontos aparentemente baixos podem resultar em uma despesa significativa quando somados.

Black Friday e compras conscientes

A Black Friday pode ser uma excelente oportunidade para economizar, mas o desconto não deve ser o único critério utilizado na decisão de compra.

Consumir de maneira consciente significa avaliar se o produto realmente será utilizado, se possui boa qualidade e se atende às necessidades do comprador. Também envolve considerar durabilidade, assistência, garantia e disponibilidade de peças ou acessórios quando aplicável.

Uma promoção só é verdadeiramente vantajosa quando o consumidor compra algo de que precisa por um preço adequado. Comprar um produto desnecessário apenas porque ele está com desconto não representa economia.

Por isso, o planejamento deve começar antes da temporada promocional. Quanto mais informação o consumidor tiver, menor será a influência da urgência e da publicidade sobre sua decisão.

Estratégias para aproveitar melhor as promoções

Algumas atitudes simples podem tornar a experiência durante a Black Friday mais eficiente. A primeira é montar uma lista de desejos com antecedência. Dessa forma, fica mais fácil acompanhar a evolução dos preços.

Outra estratégia é estabelecer um preço máximo para cada item. Se o produto atingir o valor considerado vantajoso, a decisão pode ser tomada com base em critérios objetivos, sem depender apenas da comunicação promocional.

Também vale comparar diferentes formas de pagamento. Em alguns casos, o preço à vista é menor; em outros, o parcelamento pode oferecer uma condição interessante. O importante é avaliar o custo total.

Além disso, é recomendável conferir as regras de troca, devolução, garantia e entrega antes de concluir a compra. Uma promoção aparentemente excelente pode perder sua vantagem caso existam problemas relacionados ao pós-venda.

Conclusão

A Black Friday pode proporcionar boas oportunidades para consumidores que se preparam com antecedência e analisam as ofertas de maneira racional. Pesquisar preços, comparar lojas, conferir o valor final e verificar a segurança do estabelecimento são atitudes fundamentais para evitar problemas.

Mais importante do que encontrar o maior desconto é identificar uma oferta que realmente faça sentido. O consumidor que define um orçamento, estabelece prioridades e acompanha os preços antes da promoção consegue tomar decisões mais conscientes.

Com planejamento, pesquisa e atenção aos detalhes, a Black Friday deixa de ser apenas um período de grandes anúncios e passa a representar uma oportunidade real de economizar em produtos que fazem parte dos objetivos de compra.