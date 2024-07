Como ir para o Aeroporto de Guarulhos de Metrô?

Viajar de metrô para o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos (GRU) é uma das opções mais econômicas e eficientes disponíveis. Este guia completo irá fornecer todas as informações necessárias para que você possa fazer essa viagem de forma tranquila e sem complicações.

Vamos abordar desde as linhas e estações envolvidas, estacionamento aeroporto Guarulhos e até dicas úteis para uma viagem mais confortável.

O Aeroporto de Guarulhos, também conhecido como Aeroporto Internacional de São Paulo, é o principal aeroporto do Brasil e um dos mais movimentados da América Latina. Localizado na cidade de Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, ele é um hub importante para voos domésticos e internacionais. Com o crescimento da malha de transporte público, chegar ao aeroporto de metrô se tornou uma alternativa viável e prática.

A Linha 13-Jade da CPTM

A Linha 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) é a principal responsável por conectar a rede de metrô de São Paulo ao Aeroporto de Guarulhos. Inaugurada em 2018, essa linha foi um grande avanço na mobilidade urbana da região metropolitana.

Estações da Linha 13-Jade

A Linha 13-Jade possui três estações principais:

Engenheiro Goulart: É a estação de conexão com a Linha 12-Safira da CPTM. Se você estiver vindo de outras partes da cidade, provavelmente fará baldeação aqui.

Guarulhos-Cecap: Esta estação atende a região de Guarulhos e pode ser uma opção conveniente para quem reside próximo a essa área.

: Esta estação atende a região de Guarulhos e pode ser uma opção conveniente para quem reside próximo a essa área. Aeroporto-Guarulhos: A estação final, localizada nas proximidades dos Terminais 1 e 2 do aeroporto.

Horários e Frequência

Os trens da Linha 13-Jade operam diariamente, com frequências que variam entre 20 a 30 minutos. Nos horários de pico, a frequência pode ser maior, garantindo que os passageiros não precisem esperar muito tempo.

Planejando a Viagem

Antes de sair de casa, é importante planejar bem a sua viagem. Aqui estão alguns passos para garantir que você chegue ao Aeroporto de Guarulhos de forma eficiente.

Consultar Horários e Tarifas

Verifique os horários dos trens e o tempo estimado de viagem. As tarifas do metrô e da CPTM são unificadas, o que significa que você pagará uma única passagem para usar ambas as redes. Em julho de 2024, a tarifa básica é de R$ 4,40, mas é sempre bom conferir o valor atualizado no site da CPTM ou do Metrô de São Paulo.

Escolher a Melhor Rota

Dependendo da sua localização, você precisará fazer baldeações entre diferentes linhas de metrô e CPTM. Utilize aplicativos de transporte público, como Google Maps ou Moovit, para planejar a melhor rota e calcular o tempo total de viagem.

Chegar com Antecedência

Lembre-se de que, além do tempo de viagem no metrô, você precisará de tempo extra para chegar ao terminal correto do aeroporto, fazer o check-in e passar pelos procedimentos de segurança. É recomendável chegar ao aeroporto pelo menos 2 horas antes do seu voo doméstico e 3 horas antes do seu voo internacional.

Passo a Passo: como ir do centro de São Paulo ao Aeroporto de Guarulhos de metrô

Vamos detalhar um exemplo de viagem partindo da estação Sé, no centro de São Paulo, até o Aeroporto de Guarulhos.

Da Estação Sé até a Estação Brás

Linha Vermelha (Linha 3): Pegue o metrô na estação Sé, sentido Corinthians-Itaquera, e desça na estação Brás.

Da Estação Brás até a Estação Engenheiro Goulart

Linha 12-Safira (CPTM): Na estação Brás, faça a baldeação para a Linha 12-Safira, sentido Calmon Viana, e desça na estação Engenheiro Goulart.

Da Estação Engenheiro Goulart até a Estação Aeroporto-Guarulhos

Linha 13-Jade (CPTM): Na estação Engenheiro Goulart, pegue o trem da Linha 13-Jade, sentido Aeroporto-Guarulhos, e desça na estação final.

Alternativas e dicas úteis

Ônibus de Conexão GRU Airport

A GRU Airport oferece um serviço de ônibus gratuito que conecta a estação Aeroporto-Guarulhos aos terminais 1, 2 e 3. O ônibus parte a cada 15 minutos e é uma opção conveniente para se deslocar entre os terminais.

Aplicativos de Transporte

Se você estiver com muita bagagem ou preferir um pouco mais de conforto, considere usar aplicativos de transporte como Uber ou 99 para a última parte do trajeto. Isso pode ser especialmente útil durante horários de pico ou condições climáticas adversas.

Verificar Condições do Tempo

Em São Paulo, o clima pode ser imprevisível. Verifique a previsão do tempo antes de sair e esteja preparado para possíveis atrasos devido a chuvas fortes ou outros fatores climáticos.

Cuidados com a Segurança

Como em qualquer grande cidade, esteja atento aos seus pertences, especialmente em estações movimentadas e no trajeto até o aeroporto. Mantenha seus documentos e itens de valor sempre à mão e bem guardados.

Conclusão

Ir para o Aeroporto de Guarulhos de metrô é uma opção prática e econômica. Com a linha 13-Jade da CPTM, é possível evitar o trânsito e chegar ao aeroporto de maneira mais rápida e previsível. Seguindo as dicas e passos descritos neste guia, você estará bem preparado para fazer essa viagem de forma tranquila e eficiente.

Lembre-se sempre de planejar sua viagem com antecedência, verificar os horários dos trens e considerar o tempo necessário para os procedimentos no aeroporto. Com essas precauções, sua experiência de viagem será muito mais agradável.

Aproveite sua viagem e tenha um excelente voo!