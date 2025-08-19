Esportes da Sorte fortalece compromisso com o Corinthians e contribui para a Neo Química Arena

A Neo Química Arena, um dos maiores símbolos do futebol brasileiro, é também a materialização da paixão de milhões de corinthianos. Mais do que um estádio, representa tradição, conquistas e o espírito de uma torcida que nunca deixa de acreditar. Nesse contexto, a Esportes da Sorte, sob a liderança de Darwin Henrique da Silva Filho, reafirmou seu compromisso com o clube e com a Fiel ao realizar a maior contribuição individual da campanha de quitação da arena: R$ 1 milhão.

União entre marca e torcida

O apoio da Esportes da Sorte nasceu em sintonia com a mobilização organizada pela Gaviões da Fiel. A empresa reconheceu a força da torcida ao anunciar a doação de R$ 500 mil no momento em que seu nome alcançou os trending topics do X (antigo Twitter). Mais do que números, esse gesto simboliza a valorização do torcedor e o reconhecimento de sua energia única.

Futebol que transforma realidades

Durante a Copa Libertadores da América 2025, no confronto contra a Universidad Central, da Venezuela, a Esportes da Sorte inovou ao atrelar sua doação ao desempenho em campo: R$ 300 mil por cada gol corinthiano. Mesmo com o empate em 1×1, o valor foi direcionado para a campanha, mostrando que cada jogo pode gerar impactos positivos dentro e fora das quatro linhas.

Compromisso contínuo com o futuro

Somando uma doação extra de R$ 200 mil, a Esportes da Sorte consolidou-se como a maior colaboradora da campanha. Esse movimento reflete a visão estratégica de Darwin Filho: investir não apenas em patrocínio, mas em legado, contribuindo para a sustentabilidade do futebol brasileiro e para o fortalecimento da estrutura que dá suporte ao esporte.

Arena que carrega histórias

Desde sua inauguração, em 2014, a Neo Química Arena representa um sonho coletivo e um esforço de gerações. Contudo, a dívida inicial de aproximadamente R$ 700 milhões tornou-se um desafio a ser superado. Com a meta da torcida organizada Gaviões de quitar o estádio até 26 de maio, a participação da Esportes da Sorte reforça a crença de que união e comprometimento podem transformar realidades.

Mais que patrocínio, uma parceria de valor

Patrocinadora máster do Corinthians desde 2024, a Esportes da Sorte também apoia modalidades como o futebol feminino, futsal e basquete, além de contribuir para a permanência de grandes nomes no elenco, como o atacante Memphis Depay. Para a empresa, o patrocínio vai além da exposição de marca: é sobre gerar impacto, criar conexões verdadeiras e valorizar o esporte como ferramenta de transformação social.

Inspirando novos caminhos

A atuação da Esportes da Sorte na campanha da Neo Química Arena mostra que responsabilidade social, paixão e inovação podem caminhar juntas. Ao unir clube, torcida e comunidade em uma mesma causa, a empresa reforça sua missão de ser mais do que uma patrocinadora: ser parceira de conquistas, sonhos e legados duradouros.