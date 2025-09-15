Instituto MultipliCidades firma parceria com COOPERX e amplia suporte tecnológico a empreendedores

O Instituto MultipliCidades, organização dedicada a promover inovação, empreendedorismo e impacto social, anunciou uma nova parceria estratégica com a COOPERX, cooperativa reconhecida por sua atuação em tecnologia e transformação digital. A iniciativa foi formalizada pela presidente do Instituto, Cristiane Pereira, e promete gerar avanços significativos no fortalecimento do ecossistema de inovação do Distrito Federal e de outras regiões do país.

Com mais de uma década de experiência e um time que ultrapassa 600 profissionais especializados, a COOPERX é referência nacional em desenvolvimento de software, infraestrutura de TI, segurança da informação, automação de processos (RPA), análise e inteligência de dados, além da formação de squads sob demanda. Essa expertise passa a estar disponível para os programas e projetos do Instituto MultipliCidades, incluindo o StartBSB, um dos principais programas de apoio ao empreendedorismo local.

O que os empreendedores ganham com a parceria

A união entre as duas instituições garante que startups e empresas apoiadas pelo Instituto tenham acesso direto a soluções tecnológicas de ponta. Entre os principais benefícios estão:

Atendimento ágil e personalizado para diferentes demandas;

para diferentes demandas; Desenvolvimento de aplicativos web e mobile ;

; Projetos sob medida em fábrica de software ;

; Cibersegurança para proteção de dados e sistemas;

para proteção de dados e sistemas; Automação inteligente de processos para ganho de produtividade;

para ganho de produtividade; Apoio em análise e inteligência de dados para decisões mais assertivas.

Fortalecendo a inovação no Distrito Federal

Segundo Cristiane Pereira, a parceria é um divisor de águas para os objetivos do Instituto:

“A chegada da COOPERX como parceira estratégica potencializa nossas iniciativas e amplia a capacidade de apoiar empreendedores com soluções inovadoras, seguras e escaláveis. Estamos construindo uma rede sólida em prol da inovação no Distrito Federal e além dele.”

Compromisso com a transformação digital

Ao unir forças com a COOPERX, o Instituto MultipliCidades reforça sua missão de conectar pessoas, ideias e tecnologia para transformar realidades. Essa colaboração não apenas amplia as ferramentas disponíveis para os empreendedores, mas também fortalece o posicionamento do Instituto como um dos principais agentes de transformação e inovação do Brasil.

Saiba mais

O Instituto MultipliCidades segue expandindo seu alcance e consolidando parcerias estratégicas para apoiar quem deseja inovar e empreender.

Site:

https://multiplicidades.org.br/

Nosso instagram:

https://www.instagram.com/instituto_multiplicidades?igsh=MXQ1OHp3cHl3bHRicg==