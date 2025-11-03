iZeus: Tecnologia de RH que Integra Ponto e Folha com Gestão Colaborativa e Atendimento Humanizado

A iZeus, empresa brasileira de tecnologia para RH, oferece uma solução completa que integra diferentes modelos de relógios de ponto a diversos sistemas de folha de pagamento, centralizando tudo em uma única plataforma. Com gestão descentralizada, relatórios personalizados e suporte 100% humanizado, a iZeus simplifica o trabalho do RH e traz mais eficiência, segurança e clareza para as operações de ponto e folha.

Integração entre ponto e folha: produtividade e previsibilidade para o RH

A integração ponto e folha da iZeus elimina o retrabalho e as falhas manuais no fechamento da folha de pagamento. O sistema consolida as marcações de ponto e gera arquivos compatíveis com os principais layouts do mercado, eliminando idas e vindas entre plataformas. O resultado é uma operação mais fluida, dados mais precisos e um RH focado em estratégia, não em tarefas operacionais.

Como funciona a automação da iZeus

A plataforma da iZeus recebe as marcações de ponto em tempo real, aplica regras de jornada configuradas, distribui responsabilidades de manutenção entre líderes e colaboradores, e entrega os dados já tratados diretamente à folha de pagamento. Esse fluxo automatizado conecta o registro à contabilização, garantindo agilidade, transparência e confiabilidade no processo. Assim, o time de RH deixa de perder tempo conciliando planilhas e passa a acompanhar indicadores e validar exceções com muito mais eficiência.

Relatórios personalizados que transformam dados em insights

Com a iZeus, o RH tem acesso a relatórios completos e personalizáveis, que permitem cruzar informações por área, centro de custo, cargo ou período. É possível comparar unidades, salvar filtros recorrentes e gerar relatórios que traduzem números em insights estratégicos. Esses relatórios apoiam desde decisões operacionais (como escalas, atrasos e horas extras) até decisões táticas e financeiras (custos, produtividade e aderência às políticas internas).

Suporte 100% humanizado: atendimento com empatia e eficiência

Enquanto muitas empresas automatizam o suporte, a iZeus mantém um atendimento totalmente humanizado. Durante a implantação, nas configurações de regras ou nas dúvidas do dia a dia, uma equipe especializada acompanha o cliente de ponta a ponta, garantindo respostas rápidas e personalizadas. “Seguimos na contramão do mercado ao priorizar um suporte humano. Nossos clientes sabem que terão atendimento real, com soluções claras e efetivas desde o primeiro contato”, destaca Roberval Rocha de Souza, Diretor Comercial da iZeus.

Segurança, conformidade e evolução constante

A plataforma iZeus é um software gerenciado, o que significa que ela recebe atualizações e melhorias constantes sem exigir esforço do cliente. Todos os controles de acesso e auditoria seguem as normas da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), garantindo segurança e privacidade total das informações. A empresa investe continuamente em tecnologia para manter a estabilidade e a performance da plataforma em alto nível.

Benefícios diretos para o RH moderno

Com ponto e folha totalmente integrados, o RH passa a trabalhar de forma mais estratégica. O fechamento do mês se torna rápido e previsível, o controle de banco de horas é mais confiável, e as decisões são baseadas em dados reais. Além de economizar tempo, a iZeus ajuda o RH a prevenir riscos, otimizar escalas e valorizar as pessoas — pilares essenciais de uma gestão moderna e eficiente.