Roteiro na Tailândia: guia completo para 7, 10 ou 15 dias inesquecíveis

A Tailândia é um dos destinos mais desejados do mundo para quem busca praias paradisíacas, cultura vibrante, gastronomia marcante e experiências únicas. O país reúne templos históricos, ilhas cinematográficas, vida noturna agitada e paisagens naturais impressionantes. Além disso, possui excelente infraestrutura turística e opções para diferentes perfis de viajantes, desde mochileiros até quem procura viagens de luxo.
Se você está planejando conhecer o Sudeste Asiático, montar um roteiro na Tailândia pode parecer desafiador diante de tantas cidades e ilhas incríveis. A boa notícia é que é possível criar itinerários perfeitos para 7, 10 ou 15 dias, equilibrando cultura, descanso, aventura e diversão.
Neste guia completo, você vai descobrir como organizar sua viagem, quais destinos priorizar, a melhor época para visitar o país e sugestões de roteiros prontos para aproveitar ao máximo cada dia.
Por que fazer uma viagem para a Tailândia?
A Tailândia encanta viajantes do mundo inteiro por vários motivos. Um dos principais é a diversidade de experiências em um único destino. Em poucos dias, você pode visitar templos budistas em Bangkok, explorar montanhas em Chiang Mai e relaxar em praias de águas cristalinas nas ilhas do sul.
Outro grande diferencial é o custo-benefício. Mesmo com o aumento do turismo nos últimos anos, a Tailândia continua sendo um país relativamente acessível. Hospedagem, alimentação e transporte costumam oferecer ótimos preços, especialmente quando comparados a destinos europeus ou norte-americanos.
A culinária tailandesa também merece destaque. Pratos como Pad Thai, curry tailandês, mango sticky rice e sopas apimentadas fazem parte da experiência cultural do país.
Além disso, o povo tailandês é conhecido pela hospitalidade. Não é à toa que a Tailândia é chamada de “Terra dos Sorrisos”.
Melhor época para visitar a Tailândia
Antes de montar seu roteiro, é importante entender o clima do país.
A melhor época para viajar para a Tailândia geralmente vai de novembro a março, quando o clima está mais seco e as temperaturas ficam mais agradáveis.
Alta temporada
- Novembro a fevereiro
- Clima mais fresco
- Menos chuvas
- Praias com melhor visibilidade
- Maior movimento turístico
Baixa temporada
- Maio a outubro
- Período de monções
- Chuvas frequentes
- Menores preços em hotéis
- Menos turistas
Mesmo durante a época chuvosa, ainda é possível aproveitar bastante a viagem, já que muitas chuvas são rápidas e concentradas no fim do dia.
Quantos dias ficar na Tailândia?
O tempo ideal depende do seu estilo de viagem e do número de destinos que pretende conhecer.
- 7 dias: ideal para uma primeira experiência focando Bangkok e praias.
- 10 dias: permite incluir cultura, praias e um destino no norte.
- 15 dias: roteiro mais completo, com várias ilhas e experiências diferentes.
A seguir, veja sugestões completas para cada duração.
Roteiro na Tailândia para 7 dias
Se você possui apenas uma semana, o ideal é evitar muitos deslocamentos. O foco deve ser conhecer Bangkok e uma região de praias.
Dias 1 a 3 — Bangkok
Bangkok é intensa, caótica e fascinante. A capital mistura tradição e modernidade em um ritmo acelerado.
O que fazer em Bangkok
- Visitar o Grand Palace
- Conhecer o templo Wat Arun
- Explorar o Wat Pho e o Buda Reclinado
- Fazer compras nos mercados noturnos
- Conhecer a Khao San Road
- Passear pelos canais da cidade
- Experimentar a culinária de rua
Reserve ao menos três dias para conhecer os principais pontos turísticos e sentir a energia da cidade.
Dias 4 a 7 — Phuket ou Krabi
Depois da agitação da capital, é hora de relaxar nas praias.
Phuket
Phuket é a maior ilha da Tailândia e possui excelente infraestrutura turística. É ideal para quem gosta de vida noturna, hotéis variados e fácil acesso a passeios.
Krabi
Krabi oferece um clima mais tranquilo, paisagens impressionantes e praias famosas como Railay Beach.
Nessa região, vale fazer passeios de barco para ilhas paradisíacas. Muitos brasileiros escolhem explorar as ilhas Phi Phi com empresas especializadas como Phi Phi Brazuca.
Roteiro na Tailândia para 10 dias
Com 10 dias, você consegue conhecer melhor a cultura tailandesa e incluir o norte do país no itinerário.
Dias 1 a 3 — Bangkok
Aproveite os primeiros dias para explorar os templos, mercados e rooftops da capital.
Dicas extras em Bangkok
- Faça um passeio de barco pelo Rio Chao Phraya
- Conheça o mercado flutuante
- Visite Chinatown
- Explore os shoppings modernos
Dias 4 a 6 — Chiang Mai
Chiang Mai fica no norte da Tailândia e oferece uma experiência completamente diferente.
A cidade é cercada por montanhas, templos e natureza exuberante.
O que fazer em Chiang Mai
- Visitar o templo Doi Suthep
- Conhecer mercados noturnos
- Fazer cursos de culinária tailandesa
- Interagir com elefantes em santuários éticos
- Explorar cachoeiras e trilhas
Chiang Mai é perfeita para quem deseja uma viagem mais cultural e tranquila.
Dias 7 a 10 — Ilhas do sul
Depois do norte, finalize a viagem relaxando nas praias.
Você pode escolher entre:
- Phuket
- Krabi
- Koh Phi Phi
- Koh Samui
- Koh Lipe
As ilhas do sul possuem águas cristalinas, areia branca e paisagens cinematográficas.
Passeios imperdíveis
- Maya Bay
- Bamboo Island
- Pileh Lagoon
- Monkey Beach
- Railay Beach
Roteiro na Tailândia para 15 dias
Quem possui 15 dias consegue fazer um roteiro mais completo e equilibrado.
A principal vantagem é poder conhecer várias regiões sem tanta correria.
Dias 1 a 4 — Bangkok
Com mais tempo na capital, aproveite para explorar lugares menos turísticos.
Sugestões diferentes
- Cafés temáticos
- Mercados locais
- Massagens tradicionais tailandesas
- Rooftops com vista panorâmica
- Museus e galerias de arte
Dias 5 a 8 — Chiang Mai e Chiang Rai
Além de Chiang Mai, inclua Chiang Rai no roteiro.
O que conhecer em Chiang Rai
- White Temple
- Blue Temple
- Black House Museum
- Plantações de chá
A região norte oferece contato mais intenso com a cultura tailandesa.
Dias 9 a 15 — Ilhas paradisíacas
Com uma semana disponível, você pode combinar diferentes ilhas.
Sugestão de combinação
- Phuket
- Koh Phi Phi
- Krabi
- Koh Lanta
Cada ilha possui características próprias.
Koh Phi Phi
Famosa pelas águas cristalinas e festas animadas.
Koh Lanta
Mais tranquila e ideal para famílias ou casais.
Krabi
Paisagens naturais impressionantes e excelente estrutura.
Phuket
Ótima para quem busca conforto, gastronomia e vida noturna.
Quanto custa viajar para a Tailândia?
Os custos podem variar bastante dependendo da época e do estilo de viagem.
Gastos médios
Hospedagem
- Econômica: US$ 15 a US$ 30 por noite
- Intermediária: US$ 50 a US$ 120
- Luxo: acima de US$ 200
Alimentação
- Comida de rua: US$ 2 a US$ 5
- Restaurantes turísticos: US$ 10 a US$ 25
Transporte
- Voos internos: US$ 30 a US$ 100
- Tuk-tuk e aplicativos: baratos na maioria das cidades
Passeios
- Passeios de barco: US$ 30 a US$ 100
- Entradas de templos: geralmente acessíveis
Dicas importantes para sua viagem
Contrate seguro viagem
O seguro viagem é essencial, principalmente para atividades aquáticas e deslocamentos entre ilhas.
Respeite a cultura local
Ao visitar templos:
- Cubra ombros e joelhos
- Retire os sapatos quando solicitado
- Evite comportamentos desrespeitosos
Tenha dinheiro em espécie
Embora cartões sejam aceitos em muitos lugares, mercados locais e pequenos estabelecimentos costumam preferir dinheiro.
Use aplicativos de transporte
Apps como Grab funcionam muito bem na Tailândia e ajudam a evitar golpes.
Vale a pena conhecer a Tailândia?
Sem dúvida. A Tailândia é um destino completo, acessível e cheio de experiências inesquecíveis.
Independentemente de escolher um roteiro de 7, 10 ou 15 dias, o país oferece uma combinação perfeita de cultura, aventura, gastronomia e praias paradisíacas.
Para quem deseja viver uma viagem intensa e diversificada, poucos destinos conseguem reunir tantas experiências em um único lugar.
Agora que você já conhece os melhores roteiros na Tailândia, basta escolher quantos dias terá disponíveis e começar a planejar sua próxima aventura pelo Sudeste Asiático.