Roteiro na Tailândia: guia completo para 7, 10 ou 15 dias inesquecíveis

A Tailândia é um dos destinos mais desejados do mundo para quem busca praias paradisíacas, cultura vibrante, gastronomia marcante e experiências únicas. O país reúne templos históricos, ilhas cinematográficas, vida noturna agitada e paisagens naturais impressionantes. Além disso, possui excelente infraestrutura turística e opções para diferentes perfis de viajantes, desde mochileiros até quem procura viagens de luxo.

Se você está planejando conhecer o Sudeste Asiático, montar um roteiro na Tailândia pode parecer desafiador diante de tantas cidades e ilhas incríveis. A boa notícia é que é possível criar itinerários perfeitos para 7, 10 ou 15 dias, equilibrando cultura, descanso, aventura e diversão.

Neste guia completo, você vai descobrir como organizar sua viagem, quais destinos priorizar, a melhor época para visitar o país e sugestões de roteiros prontos para aproveitar ao máximo cada dia.

Por que fazer uma viagem para a Tailândia?

A Tailândia encanta viajantes do mundo inteiro por vários motivos. Um dos principais é a diversidade de experiências em um único destino. Em poucos dias, você pode visitar templos budistas em Bangkok, explorar montanhas em Chiang Mai e relaxar em praias de águas cristalinas nas ilhas do sul.

Outro grande diferencial é o custo-benefício. Mesmo com o aumento do turismo nos últimos anos, a Tailândia continua sendo um país relativamente acessível. Hospedagem, alimentação e transporte costumam oferecer ótimos preços, especialmente quando comparados a destinos europeus ou norte-americanos.

A culinária tailandesa também merece destaque. Pratos como Pad Thai, curry tailandês, mango sticky rice e sopas apimentadas fazem parte da experiência cultural do país.

Além disso, o povo tailandês é conhecido pela hospitalidade. Não é à toa que a Tailândia é chamada de “Terra dos Sorrisos”.

Melhor época para visitar a Tailândia

Antes de montar seu roteiro, é importante entender o clima do país.

A melhor época para viajar para a Tailândia geralmente vai de novembro a março, quando o clima está mais seco e as temperaturas ficam mais agradáveis.

Alta temporada

Novembro a fevereiro

Clima mais fresco

Menos chuvas

Praias com melhor visibilidade

Maior movimento turístico

Baixa temporada

Maio a outubro

Período de monções

Chuvas frequentes

Menores preços em hotéis

Menos turistas

Mesmo durante a época chuvosa, ainda é possível aproveitar bastante a viagem, já que muitas chuvas são rápidas e concentradas no fim do dia.

Quantos dias ficar na Tailândia?

O tempo ideal depende do seu estilo de viagem e do número de destinos que pretende conhecer.

7 dias: ideal para uma primeira experiência focando Bangkok e praias.

10 dias: permite incluir cultura, praias e um destino no norte.

15 dias: roteiro mais completo, com várias ilhas e experiências diferentes.

A seguir, veja sugestões completas para cada duração.

Roteiro na Tailândia para 7 dias

Se você possui apenas uma semana, o ideal é evitar muitos deslocamentos. O foco deve ser conhecer Bangkok e uma região de praias.

Dias 1 a 3 — Bangkok

Bangkok é intensa, caótica e fascinante. A capital mistura tradição e modernidade em um ritmo acelerado.

O que fazer em Bangkok

Visitar o Grand Palace

Conhecer o templo Wat Arun

Explorar o Wat Pho e o Buda Reclinado

Fazer compras nos mercados noturnos

Conhecer a Khao San Road

Passear pelos canais da cidade

Experimentar a culinária de rua

Reserve ao menos três dias para conhecer os principais pontos turísticos e sentir a energia da cidade.

Dias 4 a 7 — Phuket ou Krabi

Depois da agitação da capital, é hora de relaxar nas praias.

Phuket

Phuket é a maior ilha da Tailândia e possui excelente infraestrutura turística. É ideal para quem gosta de vida noturna, hotéis variados e fácil acesso a passeios.

Krabi

Krabi oferece um clima mais tranquilo, paisagens impressionantes e praias famosas como Railay Beach.

Nessa região, vale fazer passeios de barco para ilhas paradisíacas. Muitos brasileiros escolhem explorar as ilhas Phi Phi com empresas especializadas como Phi Phi Brazuca.

Roteiro na Tailândia para 10 dias

Com 10 dias, você consegue conhecer melhor a cultura tailandesa e incluir o norte do país no itinerário.

Dias 1 a 3 — Bangkok

Aproveite os primeiros dias para explorar os templos, mercados e rooftops da capital.

Dicas extras em Bangkok

Faça um passeio de barco pelo Rio Chao Phraya

Conheça o mercado flutuante

Visite Chinatown

Explore os shoppings modernos

Dias 4 a 6 — Chiang Mai

Chiang Mai fica no norte da Tailândia e oferece uma experiência completamente diferente.

A cidade é cercada por montanhas, templos e natureza exuberante.

O que fazer em Chiang Mai

Visitar o templo Doi Suthep

Conhecer mercados noturnos

Fazer cursos de culinária tailandesa

Interagir com elefantes em santuários éticos

Explorar cachoeiras e trilhas

Chiang Mai é perfeita para quem deseja uma viagem mais cultural e tranquila.

Dias 7 a 10 — Ilhas do sul

Depois do norte, finalize a viagem relaxando nas praias.

Você pode escolher entre:

Phuket

Krabi

Koh Phi Phi

Koh Samui

Koh Lipe

As ilhas do sul possuem águas cristalinas, areia branca e paisagens cinematográficas.

Passeios imperdíveis

Maya Bay

Bamboo Island

Pileh Lagoon

Monkey Beach

Railay Beach

Roteiro na Tailândia para 15 dias

Quem possui 15 dias consegue fazer um roteiro mais completo e equilibrado.

A principal vantagem é poder conhecer várias regiões sem tanta correria.

Dias 1 a 4 — Bangkok

Com mais tempo na capital, aproveite para explorar lugares menos turísticos.

Sugestões diferentes

Cafés temáticos

Mercados locais

Massagens tradicionais tailandesas

Rooftops com vista panorâmica

Museus e galerias de arte

Dias 5 a 8 — Chiang Mai e Chiang Rai

Além de Chiang Mai, inclua Chiang Rai no roteiro.

O que conhecer em Chiang Rai

White Temple

Blue Temple

Black House Museum

Plantações de chá

A região norte oferece contato mais intenso com a cultura tailandesa.

Dias 9 a 15 — Ilhas paradisíacas

Com uma semana disponível, você pode combinar diferentes ilhas.

Sugestão de combinação

Phuket

Koh Phi Phi

Krabi

Koh Lanta

Cada ilha possui características próprias.

Koh Phi Phi

Famosa pelas águas cristalinas e festas animadas.

Koh Lanta

Mais tranquila e ideal para famílias ou casais.

Krabi

Paisagens naturais impressionantes e excelente estrutura.

Phuket

Ótima para quem busca conforto, gastronomia e vida noturna.

Quanto custa viajar para a Tailândia?

Os custos podem variar bastante dependendo da época e do estilo de viagem.

Gastos médios

Hospedagem

Econômica: US$ 15 a US$ 30 por noite

Intermediária: US$ 50 a US$ 120

Luxo: acima de US$ 200

Alimentação

Comida de rua: US$ 2 a US$ 5

Restaurantes turísticos: US$ 10 a US$ 25

Transporte

Voos internos: US$ 30 a US$ 100

Tuk-tuk e aplicativos: baratos na maioria das cidades

Passeios

Passeios de barco: US$ 30 a US$ 100

Entradas de templos: geralmente acessíveis

Dicas importantes para sua viagem

Contrate seguro viagem

O seguro viagem é essencial, principalmente para atividades aquáticas e deslocamentos entre ilhas.

Respeite a cultura local

Ao visitar templos:

Cubra ombros e joelhos

Retire os sapatos quando solicitado

Evite comportamentos desrespeitosos

Tenha dinheiro em espécie

Embora cartões sejam aceitos em muitos lugares, mercados locais e pequenos estabelecimentos costumam preferir dinheiro.

Use aplicativos de transporte

Apps como Grab funcionam muito bem na Tailândia e ajudam a evitar golpes.

Vale a pena conhecer a Tailândia?

Sem dúvida. A Tailândia é um destino completo, acessível e cheio de experiências inesquecíveis.

Independentemente de escolher um roteiro de 7, 10 ou 15 dias, o país oferece uma combinação perfeita de cultura, aventura, gastronomia e praias paradisíacas.

Para quem deseja viver uma viagem intensa e diversificada, poucos destinos conseguem reunir tantas experiências em um único lugar.

Agora que você já conhece os melhores roteiros na Tailândia, basta escolher quantos dias terá disponíveis e começar a planejar sua próxima aventura pelo Sudeste Asiático.