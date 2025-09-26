CREA-SP, Instituto MultipliCidades selam parceria em prol da inovação

Na manhã desta terça-feira, 24 de setembro, São Paulo foi palco de um momento histórico para o fortalecimento da inovação e do desenvolvimento tecnológico no Brasil. Em evento realizado na sede do CREA-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo), foi oficializada a assinatura de um Acordo de Cooperação entre o Conselho e o Instituto MultipliCidades

O compromisso tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento econômico, científico, tecnológico e empreendedor, conectando diferentes atores estratégicos para a construção de soluções que transformem a realidade social e produtiva do país.

O Acordo de Cooperação firmado tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico, além de incentivar a inovação e o empreendedorismo. Entre as ações previstas estão a prospecção e execução de projetos de interesse comum, a implantação de uma incubadora para o desenvolvimento de ideias, iniciativas e negócios, bem como a captação de recursos para projetos de inovação e tecnologia. O termo também abre espaço para outras atividades correlatas, sempre voltadas ao fortalecimento do ecossistema de inovação e ao avanço sustentável do município.

Assinatura e lideranças envolvidas

A solenidade contou com a presença de três importantes lideranças:

Cristiane Pereira, presidente do Instituto MultipliCidades,

Ligia Mackey, presidente do CREA-SP,

, presidente do CREA-SP, Eduardo Bittencourt, diretor do Parque Tecnológico de Santos.

Cada uma reforçou, em sua fala, a importância da união entre instituições de peso para gerar resultados concretos em áreas que exigem constante atualização e integração.

Objetivos da parceria

O Acordo estabelece bases de cooperação para:

Criação de programas conjuntos de apoio a startups e empreendedores,

Desenvolvimento de projetos de inovação aplicada, aproximando empresas, universidades e governo,

, aproximando empresas, universidades e governo, Capacitação e valorização de profissionais de engenharia, agronomia e tecnologia,

Estímulo à pesquisa e à difusão de soluções voltadas ao desenvolvimento sustentável e digital.

Declarações

Para a presidente do Instituto MultipliCidades, Cristiane Pereira, a iniciativa vai além de um compromisso formal:

“Estamos construindo uma ponte entre setores que muitas vezes caminham de forma isolada. Nosso objetivo é integrar instituições, talentos e ideias para criar impacto real na vida das pessoas, gerando novas oportunidades e fortalecendo o ecossistema de inovação no Brasil.”

A presidente do CREA-SP, Ligia Mackey, destacou o papel da engenharia e da agronomia nesse processo:

“Hoje o Crea São Paulo assinou um termo de cooperação técnica com o Instituto Multiplicidades, por meio do qual vamos colocar à disposição todo o nosso corpo técnico e os futuros profissionais na busca de soluções para problemas reais, no incentivo à criação de startups e no desenvolvimento de tecnologias voltadas a melhorar a qualidade de vida da população. É um dia de muita alegria e orgulho, pois poderemos utilizar o conhecimento dos nossos profissionais em parceria com o instituto. Tenho certeza de que essa colaboração será muito produtiva e trará muitos resultados positivos.”

Um marco para o ecossistema de inovação

O Acordo de Cooperação representa um passo significativo na consolidação de São Paulo como referência nacional em inovação e empreendedorismo. Ao reunir entidades de relevância no setor, a iniciativa abre espaço para a execução de projetos de alto impacto, beneficiando profissionais, empresas e a sociedade em geral.

Com essa parceria, CREA-SP, Instituto MultipliCidades e apoio do Parque Tecnológico de Santos reforçam o compromisso com a construção de um futuro mais tecnológico, inclusivo e sustentável, em linha com os desafios da economia global.

Acompanhe como vai ser essa conexão nas redes sociais e nosso site: https://multiplicidades.org.br/