Fazer marketing político é estar presente nos diferentes canais existentes, principalmente quando falamos do meio digital. Mas, ao mesmo tempo em que é preciso estar onde o público está, é necessário também compreender as nuances de cada plataforma.

Por isso, vamos abordar neste conteúdo como funciona o marketing político no WhatsApp, o que a empresa diz sobre isso e como podemos utilizar essa ferramenta para conquistar mais votos.

Como o marketing político acontece no WhatsApp?

O WhatsApp é utilizado para uma conversa direta com o público. Isso é feito no processo de gestão de contatos, como canal para envio de informações úteis e as listas de transmissão. Nesse sentido, é preciso ter o cuidado em pedir para o usuário adicionar o contato do político, sendo essa um sinal de autorização do contato.

Para não fugir das regras, e realizar a comunicação de maneira estratégica, contar com o apoio de uma agência de marketing político pode trazer ainda mais benefícios para sua campanha.

O que o WhatsApp diz sobre o marketing no aplicativo?

Para a plataforma, se forem realizados envio de mensagens por candidatos ou partidos sem a autorização dos usuários, as contas podem ser banidas. Além disso, não é permitido utilizar o WhatsApp Business, por mais que algumas pessoas o façam.

Ademais, a empresa afirma que “em diversos países, o WhatsApp contata organizações políticas antes das eleições para enfatizar nosso compromisso com a segurança.”

Como utilizar o WhatsApp para ganhar mais votos?

Utilizar o WhatsApp como ferramenta de campanha pode ser uma estratégia eficaz para alcançar e engajar eleitores de maneira direta e personalizada. Aqui estão algumas estratégias para usar o WhatsApp para ganhar mais votos:

1. Crie grupos específicos para diferentes segmentos de eleitores (por exemplo, grupos de bairros, grupos temáticos como educação, saúde, etc.).

2. Utilize listas de transmissão para enviar mensagens personalizadas e direcionadas a diferentes grupos de eleitores.

3. Envie atualizações regulares sobre a campanha, eventos, e marcos importantes. Mantenha os eleitores informados sobre suas atividades e propostas.

4. Envie vídeos curtos com mensagens do candidato, depoimentos de eleitores e explicações sobre propostas. Vídeos são mais engajadores do que texto simples.

5. Compartilhe infográficos, memes e imagens que resumam suas propostas e conquistas. Imagens são fáceis de compartilhar e podem se espalhar rapidamente.

6. Utilize mensagens de voz para adicionar um toque pessoal às comunicações.

7. Utilize a funcionalidade de enquetes para obter feedback dos eleitores sobre diferentes questões e propostas.

8. Organize sessões de perguntas e respostas onde o candidato responde diretamente às dúvidas dos eleitores. Isso pode ser feito ao vivo ou via mensagens de áudio e vídeo.

9. Envie convites e lembretes para eventos de campanha, comícios, debates e outras atividades. Forneça todos os detalhes necessários para facilitar a participação.

10. Incentive os eleitores a compartilhar suas mensagens, vídeos e infográficos com seus próprios contatos. Crie conteúdo que seja fácil de compartilhar e tenha apelo viral!