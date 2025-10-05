PC Lento? 12 ajustes grátis para deixar o computador mais rápido

Um computador lento pode transformar tarefas simples, como abrir um navegador ou editar documentos, em experiências frustrantes.

Felizmente, existem diversos ajustes gratuitos que você pode aplicar para melhorar o desempenho da sua máquina sem gastar com upgrades ou técnicos especializados.

A seguir, confira 12 maneiras eficazes de deixar o computador mais rápido.

1. Limpeza de Arquivos Temporários

Com o uso diário, o Windows acumula arquivos temporários que ocupam espaço e podem comprometer a performance. Para removê-los:

Pressione Win + R , digite temp e exclua os arquivos da pasta.

, digite e exclua os arquivos da pasta. Repita o processo com %temp% e prefetch.

Uma limpeza regular libera espaço e ajuda o sistema a rodar de forma mais fluida.

2. Desinstalar Programas que Você Não Usa

Softwares instalados que nunca são utilizados continuam consumindo recursos, especialmente memória e espaço no disco. Vá até Painel de Controle > Programas e Recursos e desinstale aplicativos desnecessários.

3. Desativar Programas de Inicialização Automática

Muitos programas configuram-se para iniciar junto com o Windows, aumentando o tempo de boot. Para controlar isso:

Pressione Ctrl + Shift + Esc para abrir o Gerenciador de Tarefas.

para abrir o Gerenciador de Tarefas. Vá até a guia Inicializar e desative itens que não precisam iniciar automaticamente.

4. Atualizar o Sistema Operacional

Manter o Windows atualizado garante correções de bugs, melhorias de desempenho e recursos de segurança mais recentes. Vá até Configurações > Windows Update e instale todas as atualizações disponíveis.

5. Verificar Presença de Vírus e Malware

Malwares podem consumir recursos do sistema e causar lentidão extrema. Use o Windows Defender ou outro antivírus confiável para realizar verificações completas e remover ameaças.

6. Otimizar o Disco Rígido

Para quem ainda utiliza HDs tradicionais, a desfragmentação do disco ajuda a organizar os arquivos e reduzir o tempo de leitura. Basta buscar por Desfragmentar e Otimizar Unidades no menu iniciar e executar o processo no drive principal.

Se você usa SSD, não desfragmente. Em vez disso, execute a ferramenta Otimizar Unidades apenas para manter o desempenho adequado.

7. Limitar Efeitos Visuais

Animações e transparências deixam o sistema bonito, mas podem prejudicar a performance. Para ajustar:

Clique com o botão direito em Este Computador e vá em Propriedades > Configurações Avançadas do Sistema .

e vá em . Na guia Desempenho, escolha a opção Ajustar para obter um melhor desempenho ou personalize quais efeitos visuais manter.

8. Aumentar a Memória Virtual

A memória virtual funciona como um complemento da RAM, utilizando parte do disco rígido para armazenar dados temporários. Para configurar:

Acesse Configurações Avançadas do Sistema .

. Em Desempenho , clique em Configurações > Avançado > Memória Virtual .

, clique em . Defina valores personalizados para melhorar a performance.

9. Limpar e Organizar a Área de Trabalho

Uma área de trabalho cheia de ícones pode deixar o computador mais lento na inicialização. Organize os arquivos em pastas específicas e utilize atalhos apenas para programas essenciais.

10. Ajustar Opções de Energia

O plano de energia também influencia na velocidade do PC. No Painel de Controle, acesse Opções de Energia e selecione o modo Alto Desempenho para priorizar a performance em vez da economia de energia.

11. Atualizar Drivers

Drivers desatualizados podem causar falhas e lentidão. Utilize o Gerenciador de Dispositivos ou ferramentas do fabricante para garantir que todos os componentes estejam com os drivers corretos.

12. Reiniciar o Computador Regularmente

Parece simples, mas reiniciar o PC ajuda a limpar processos em segundo plano e a liberar memória usada desnecessariamente, recuperando desempenho sem esforço.

Conclusão

Com esses 12 ajustes gratuitos, é possível recuperar a velocidade do seu computador e evitar travamentos sem precisar investir em upgrades caros. A manutenção preventiva, como a limpeza de arquivos temporários e atualização de drivers, é fundamental para prolongar a vida útil do sistema.

Para mais dicas práticas sobre otimização e recursos do Windows, vale conferir conteúdos especializados, como os publicados no site Windows Team, que traz informações detalhadas para usuários de todos os níveis.