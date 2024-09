Principais dicas para lidar com alerta vermelho de onda de calor no Brasil

Nos últimos anos, o Brasil tem enfrentado períodos de calor intenso, com aumento nas temperaturas em várias regiões. As ondas de calor, fenômeno meteorológico caracterizado por longos períodos de temperatura acima da média, estão cada vez mais frequentes.

Quando essas situações ocorrem, a meteorologia emite alertas de nível vermelho, o mais elevado, indicando riscos à saúde pública.

Nesse contexto, saber como lidar com esses períodos de extremo calor é essencial para preservar a saúde e o bem-estar. Abaixo, listamos as principais dicas para enfrentar uma onda de calor quando o alerta vermelho, onda de calor é emitido no Brasil.

Mantenha-se hidratado

Uma das principais recomendações para enfrentar uma onda de calor é manter o corpo bem hidratado. O calor extremo faz com que o corpo perca grandes quantidades de água por meio do suor, o que pode levar à desidratação rapidamente.

Dicas de hidratação:

Beba água regularmente, mesmo que não sinta sede.

Evite o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, açucaradas ou com cafeína, pois elas podem contribuir para a desidratação.

Se estiver ao ar livre, leve sempre uma garrafa de água.

Sucos naturais e água de coco também são boas opções para repor líquidos e sais minerais.

Manter-se hidratado é fundamental para que o organismo consiga manter suas funções regulares, especialmente em dias de calor extremo.

Evite exposição ao sol nos horários de pico

Durante uma onda de calor, é fundamental evitar a exposição direta ao sol nos horários em que a radiação ultravioleta é mais intensa, geralmente entre 10h e 16h. Nesse período, o risco de insolação, queimaduras e desidratação é maior.

O que fazer:

Prefira realizar atividades ao ar livre antes das 10h ou após as 16h.

Se for inevitável sair durante os horários de pico, busque permanecer em locais com sombra e use proteção solar adequada.

Use chapéus de aba larga, óculos de sol e roupas leves e de cores claras.

Aplique protetor solar com fator de proteção adequado para seu tipo de pele e reaplique conforme indicado no rótulo.

Tenha cuidado com a alimentação

Durante ondas de calor, o sistema digestivo também pode ser afetado, especialmente se você consumir alimentos muito pesados ou gordurosos. Alimentos ricos em gorduras e carboidratos simples aumentam a sensação de desconforto e sobrecarregam o organismo.

Dicas alimentares:

Opte por refeições leves e ricas em água, como frutas, verduras e legumes.

Evite frituras e alimentos muito condimentados.

Prefira refeições mais frequentes e em pequenas porções.

Alimentos como melancia, pepino, alface e laranja são ótimas opções para dias de calor intenso, pois ajudam a hidratar o corpo.

Cuide do ambiente interno

Manter os ambientes internos frescos também é essencial durante uma onda de calor. Isso ajuda a reduzir a sensação térmica e a proporcionar maior conforto.

Sugestões para refrescar o ambiente:

Deixe as janelas abertas pela manhã e à noite, para permitir a circulação de ar fresco.

Use ventiladores ou ar-condicionado de forma consciente, evitando o desperdício de energia.

Se não tiver ar-condicionado, crie correntes de ar usando ventiladores e umidificadores.

Durante o dia, mantenha cortinas e persianas fechadas para evitar o acúmulo de calor dentro de casa.

Plantas dentro de casa também podem ajudar a manter o ambiente mais úmido e agradável, além de proporcionar uma sensação de frescor.

Fique atento aos grupos de risco

Alguns grupos são mais vulneráveis aos efeitos das ondas de calor, como crianças, idosos e pessoas com condições crônicas de saúde. Nesses casos, o cuidado deve ser redobrado para evitar complicações graves.

Cuidados específicos:

Incentive a ingestão regular de líquidos.

Mantenha esses grupos em ambientes frescos e ventilados.

Verifique regularmente a temperatura corporal, especialmente de idosos e bebês.

Observe sinais de desidratação, como boca seca, tontura e urina escura.

Além disso, quem toma medicamentos para pressão alta, diabetes ou outras condições crônicas deve consultar um médico sobre os cuidados durante períodos de calor extremo.

Evite atividades físicas intensas

Embora a prática regular de exercícios seja recomendada para uma vida saudável, durante ondas de calor, é preciso ter cuidado ao realizar atividades físicas intensas. O esforço físico em temperaturas elevadas pode aumentar significativamente o risco de desidratação, insolação e até de problemas cardíacos.

Dicas para quem pratica exercícios:

Prefira exercícios em locais climatizados ou em horários mais frescos, como no início da manhã ou fim da tarde.

Hidrate-se antes, durante e após a atividade física.

Reduza a intensidade dos treinos durante os dias mais quentes.

Se possível, opte por atividades aquáticas, como natação, para amenizar os efeitos do calor.

Reconheça os sinais de alerta

Durante uma onda de calor, é essencial estar atento aos sinais de que o corpo pode estar sofrendo com o calor excessivo. Insolação, desidratação e exaustão térmica são condições graves que exigem atenção imediata.

Principais sintomas de exaustão térmica:

Tontura ou sensação de desmaio.

Cãibras musculares.

Suor excessivo seguido de pele fria e úmida.

Dor de cabeça e náusea.

Se alguém estiver apresentando esses sinais, leve a pessoa para um local fresco, ofereça água e, se necessário, procure atendimento médico.

Conclusão

Ondas de calor podem representar sérios riscos à saúde, especialmente quando o alerta vermelho é emitido. Para lidar com essas situações, o ideal é seguir as dicas básicas de prevenção, como manter-se hidratado, evitar a exposição ao sol nos horários de pico e cuidar da alimentação. Além disso, estar atento aos sinais de que o corpo está sofrendo com o calor pode fazer toda a diferença na hora de evitar complicações graves. Cuidar de si e dos outros é fundamental em momentos de calor extremo.